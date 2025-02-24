Суд завершил банкротство компании осужденного экс-министра Абызова

«Группа Е4» некогда была крупнейшей инжиниринговой компанией полного цикла, которая объединяла российские и зарубежные предприятия, расположенные в 27 субъектах России и в других странах. Она была признана банкротом в октябре 2016 года по заявлению московского ЗАО «Аксиома права», долг перед которым составлял около 2 млн рублей.