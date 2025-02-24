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Стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла почти в четыре раза за три года

Доля России в импорте СПГ в ЕС в четвертом квартале 2024 года выросла до 22%

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Стоимость закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) для Евросоюза (ЕС) выросла почти в четыре раза за три года за счет увеличения цен и объема поставок СПГ из РФ. Об этом говорится в публикации Евростата.

«В четвертом квартале 2024 года объем импорта сжиженного природного газа из России был на 18% выше, чем в первом квартале 2021 года. Из-за роста цен его стоимость за этот период увеличилась на 274%», — говорится в материале.

Доля России в импорте СПГ в ЕС в четвертом квартале 2024 года выросла до 22%. Наибольшую долю в поставках сжиженного газа в ЕС по-прежнему занимают США (36%).