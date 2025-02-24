Стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла почти в четыре раза за три года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Стоимость закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) для Евросоюза (ЕС) выросла почти в четыре раза за три года за счет увеличения цен и объема поставок СПГ из РФ. Об этом говорится в публикации Евростата.