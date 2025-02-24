СМИ: Маск борется с китайскими компаниями за доминирование в спутниковом интернете

По данным Reuters, доминирование Маска в космосе рассматривается Пекином, который вкладывает значительные средства в разработку инструментов для отслеживания и мониторинга спутников, как угроза.
В прошлом году Китай вывел на низкую околоземную орбиту (высоту до 2,000 км) рекордное количество спутников — 263, сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтингового агентства Analysys Mason. Спутники, работающие на столь низких высотах, чрезвычайно эффективно передают данные, обеспечивая высокоскоростной доступ в Интернет для отдаленных населенных пунктов, морских судов и вооруженных сил.
Starlink, однако, по-прежнему удерживает лидерские позиции в этой сфере: с 2020 года компания запустила на низкую околоземную орбиту больше спутников, чем все ее конкуренты вместе взятые, передает Reuters. В настоящее время число спутников Starlink составляет около 7,000, и компания поставила перед собой цель увеличить их число до 42,000 к 2030 году.
По данным Reuters, Пекин также планирует запустить 43,000 спутников в ближайшие десятилетия и активно финансирует проекты по созданию ракет, способных выводить на орбиту сразу несколько спутников.
«Конечная цель — занять как можно больше орбитальных позиций», — заявил в интервью агентству Чайтанья Гири, эксперт по космическим технологиям из индийского исследовательского фонда Observer.
В 2023 году Китай опубликовал рекордные 2 449 патентов, связанных со спутниковыми технологиями, работающими на низкой околоземной орбите, по сравнению со 162 патентами в 2019 году, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Anaqua.
Стремление Китая занять большую часть околоземной орбиты вызвало обеспокоенность среди западных политиков, которые опасаются, что это может расширить сферу действия режима интернет-цензуры, установленного Пекином. В февральской статье исследователи из аналитического центра American Foreign Policy Council заявили, что Вашингтону следует усилить сотрудничество со странами Глобального Юга, если он хочет «серьезно противостоять растущему влиянию Китая в сфере цифрового доминирования».
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