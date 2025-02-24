СМИ: Маск борется с китайскими компаниями за доминирование в спутниковом интернете

Starlink, однако, по-прежнему удерживает лидерские позиции в этой сфере: с 2020 года компания запустила на низкую околоземную орбиту больше спутников, чем все ее конкуренты вместе взятые, передает Reuters. В настоящее время число спутников Starlink составляет около 7,000, и компания поставила перед собой цель увеличить их число до 42,000 к 2030 году.