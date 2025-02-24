Стало известно, кто может получить пять окладов в случае увольнения

Как отметил юрист, такое право предусмотрено федеральным законодательством.
«Один из наиболее значительных случаев выплат предусмотрен Федеральным законом “О прокуратуре Российской Федерации”. Согласно статье 44, прокуроры, научные и педагогические работники, увольняющиеся по определенным основаниям, могут рассчитывать на выплаты в размере пяти должностных окладов. Такая компенсация предусмотрена в случаях выхода на пенсию, отставки, увольнения по состоянию здоровья или инвалидности», — подчеркнул Адамс.
Юрист добавил, что ключевым условием для получения выплаты является наличие стажа. По его словам, соответствующую компенсацию могут получить только те сотрудники, которые проработали в организации не менее 10 календарных лет.
«В некоторых случаях работодатель может предложить уволиться по соглашению сторон. В этом случае размер компенсации не ограничен, а стороны могут самостоятельно договориться о выплате дополнительной суммы. Однако на практике подобные условия чаще предлагают только руководящему составу», — добавил юрист.
По мнению Адамса, рядовые сотрудники часто сталкиваются с тем, что работодатели стремятся минимизировать компенсационные выплаты, вынуждая работников писать заявление «по собственному желанию». Юрист пояснил, что такой способ увольнения автоматически лишает человека права на выходное пособие.
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