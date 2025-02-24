Стало известно, кто может получить пять окладов в случае увольнения

«Один из наиболее значительных случаев выплат предусмотрен Федеральным законом “О прокуратуре Российской Федерации”. Согласно статье 44, прокуроры, научные и педагогические работники, увольняющиеся по определенным основаниям, могут рассчитывать на выплаты в размере пяти должностных окладов. Такая компенсация предусмотрена в случаях выхода на пенсию, отставки, увольнения по состоянию здоровья или инвалидности», — подчеркнул Адамс.