СПб-биржа зафиксировала рекордный объем торгов собственными акциями

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. СПб-биржа зафиксировала рекорд по объему торгов собственными акциями на неделе с 17 по 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.
«СПб-биржа обновила рекорд по объему торгов собственными акциями на неделе с 17 по 21 февраля. Общее количество достигло 56,94 млн штук, что стало максимумом в истории торгов ценными бумагами компании», — говорится в сообщении.
Пик торговой активности акциями СПб-биржи пришелся на 18 февраля, когда объем торгов превысил 20,31 млн акций. Этот результат превзошел предыдущие максимумы: 17 февраля объем торгов составил 12,78 млн акций, 14 февраля — 12,58 млн, а 16 января — 9,86 млн.
До этого рекордные объемы были зафиксированы с 10 по 14 февраля 2025 года — 25,74 млн акций и с 29 июля по 2 августа 2024 года — 24 млн акций.