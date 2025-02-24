СМИ: в ЕС выступили против продления льгот на сельхозпродукцию Украины

Как подчеркивает газета, Брюссель не может продлить действие льгот из-за протестов европейских аграриев. Дело в том, поясняет Politico, что украинская продукция дешевая, что делает товары из ЕС неконкурентоспособными. Импорт аграрной продукции с Украины подрывает позиции европейских фермеров, что становится помехой в переговорах между Киевом и Брюсселем.
В июне 2022 года Евросоюз на год отменил пошлины для украинского экспорта в страны сообщества, но позднее продлил их. Действие льготы истекает 5 июня 2025 года.
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