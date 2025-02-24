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СМИ: в ЕС выступили против продления льгот на сельхозпродукцию Украины

Польша, Франция и некоторые другие страны Евросоюза выступили против продления льгот на поставку в регион украинской сельскохозяйственной продукции, сообщает газета Politico, сославшись на источники.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Украине нет места в ЕС, пока она не приведет свои сельскохозяйственные стандарты в соответствие с нашими [правилами]. Мы не можем либерализировать торговлю прямо сейчас», — заявил один из собеседников издания.

Как подчеркивает газета, Брюссель не может продлить действие льгот из-за протестов европейских аграриев. Дело в том, поясняет Politico, что украинская продукция дешевая, что делает товары из ЕС неконкурентоспособными. Импорт аграрной продукции с Украины подрывает позиции европейских фермеров, что становится помехой в переговорах между Киевом и Брюсселем.

В июне 2022 года Евросоюз на год отменил пошлины для украинского экспорта в страны сообщества, но позднее продлил их. Действие льготы истекает 5 июня 2025 года.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.