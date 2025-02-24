Ажиотаж на рынке алюминия ослабевает, сообщил Bloomberg

Как сообщает Bloomberg, цены на алюминий, которые в прошлый четверг достигли максимально высоких показателей с мая прошлого года, упали на 1,3% до 2 652,50 долл/ т на Лондонской бирже металлов в 11:06 по местному времени после предыдущего падения на 1,4% в пятницу. Медь подешевела на 0,7%, а цинк — на 1,9%.