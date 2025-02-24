Ажиотаж на рынке алюминия ослабевает, сообщил Bloomberg

Как сообщает Bloomberg, цены на алюминий, которые в прошлый четверг достигли максимально высоких показателей с мая прошлого года, упали на 1,3% до 2 652,50 долл/ т на Лондонской бирже металлов в 11:06 по местному времени после предыдущего падения на 1,4% в пятницу. Медь подешевела на 0,7%, а цинк — на 1,9%.
В пятницу Уолл-стрит понесла сильнейшие за год потери на фоне новых признаков охлаждения экономики США, передает Bloomberg. Ссылаясь на данные S&P Global, агентство сообщает, что деловая активность в этом месяце росла самыми медленными темпами с сентября 2023 года, в то время как долгосрочные инфляционные ожидания американских потребителей достигли самого высокого уровня почти за три десятилетия.
Цены на промышленные металлы снизились после в целом уверенного начала 2025 года. Прогноз спроса не претерпел каких-либо существенных изменений, несмотря на возможные риски, связанные с попытками президента Дональда Трампа встряхнуть мировую торговлю, в то время как ослабление доллара оказало поддержку ценам на сырьевые товары в долларах США.
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