Samsung увеличил маркетинговую активность в России на 30%

По данным агентства, количество рекламы Samsung в России в начале 2025 года возросло на 10% по сравнению с ноябрем—декабрем 2024 года. Основное внимание в рекламных кампаниях уделяется продвижению гаджетов через оператора МТС. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что новинки Samsung появляются на российском рынке на несколько дней раньше, чем в Европе и США.