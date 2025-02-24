Россиян предупредили о росте цен на рыбу, игру и консервы

Если в позапрошлом году выловить удалось 611 тысяч тонн рыбы, то в прошлом году этот показатель упал до 211 тысяч тонн. Причем это говорит не о снижении качества работы специалистов отрасли — по словам Мартынова, это естественный процесс, так как после всплеска вылова лососевых неизбежно наступает спад. При этом перезаключение договоров на эксплуатацию рыболовных участков в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выросло до 200 млрд рублей.