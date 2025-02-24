Россия увеличила экспорт мяса в страны Персидского залива на 57% в 2024 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов из России в страны Персидского залива по итогам 2024 года вырос на 57% по сравнению с 2023 годом и превысил 100 тыс. тонн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».
«В 2024 году российский экспорт мяса и пищевых субпродуктов в страны Персидского залива превысил 100 тыс. тонн — это на 57% больше, чем в 2023 году», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в структуре поставок основная доля — около 84% — пришлась на куриное мясо, 8% — на говядину, 5% — на баранину и 2% — на мясо индейки.
Также сообщается, что крупнейшим покупателем отечественного мяса среди стран Персидского залива является Саудовская Аравия, нарастившая импорт российского мяса на 66%, до 84 тыс. тонн. На втором месте — ОАЭ. В течение 2023 года отечественные экспортеры отгрузили в эту страну более 10 тыс. тонн мяса. Также в топ-3 импортеров российского мяса входит Иран.