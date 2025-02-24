Россия увеличила экспорт мяса в страны Персидского залива на 57% в 2024 году

Также сообщается, что крупнейшим покупателем отечественного мяса среди стран Персидского залива является Саудовская Аравия, нарастившая импорт российского мяса на 66%, до 84 тыс. тонн. На втором месте — ОАЭ. В течение 2023 года отечественные экспортеры отгрузили в эту страну более 10 тыс. тонн мяса. Также в топ-3 импортеров российского мяса входит Иран.