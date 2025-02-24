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Решетников заявил, что текущий курс рубля крепче заложенного в прогнозе

Новые оценки Минэкономразвития России представит в марте.

Источник: Freepik

НЕЙПЬИДО, 24 февраля. /ТАСС/. Текущий курс рубля крепче заложенного в прогнозе, новые оценки Минэкономразвития России представит в марте, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

«Если говорить о курсе именно в 88 рублей за доллар, то он, конечно, более крепкий, чем баланс, который мы видели и который сейчас стоит в наших прогнозах. Новые оценки будем готовить в марте», — сказал министр.

Он указал, что сейчас рынок гораздо более волатильный с 2024 года после того, как биржевой механизм по факту оказался разрушен.

«Мы сейчас работаем через не биржевую регистрацию контрактов, — отметил министр. — С точки зрения влияния на отрасли — ситуация разная. Для угольщиков это (такое укрепление рубля — прим. ТАСС) большая проблема, потому что курс наложился на падение внешних цен. Поэтому ситуация в разных отраслях складывается по-разному».

В конце октября 2024 года Решетников заявлял журналистам, что министерство сохраняет свои прогнозные ориентиры по среднегодовому курсу национальной валюты в 2025 году на уровне 96 рублей за доллар. В сентябре 2024 года Минэкономразвития РФ опубликовало макропрогноз, согласно которому среднегодовой курс доллара в 2025 году ожидается на уровне 96,5 рубля. К 2027 году министерство ждет 103,2 рубля.