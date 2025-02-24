Поставки одного товара из России в Китай взлетели

Для сравнения, в 2023 году российские экспортеры отправили в Китай 887 тонн шерсти. Таким образом, за 12 месяцев поставки этой продукции увеличились на 2713 тонн. В стоимостном выражении экспорт достиг отметки в 2,9 миллиона долларов. Годом ранее показатель составлял 720 тысяч. За год выручка от поставок этой российской продукции в Китай также выросла почти в четыре раза, или на 2,18 миллиона.