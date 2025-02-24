Пособия на детей не будут считать доходом при оценке нужды семьи

По его словам, при оценке нуждаемости семьи в оказании помощи в форме социального контракта не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка.
«Другими словами, эту сумму не станут включать при расчете их среднедушевого дохода при оформлении такой поддержки», — сказал глава правительства на оперативном совещании.
Мишустин подчеркнул, что согласно оценкам экспертов, такое решение позволит ежегодно дополнительно заключать в среднем около 118 тыс. соцконтрактов.
Он анонсировал подписание соответствующего постановления, а также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой следить, как организована эта работа.
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