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Пособия на детей не будут считать доходом при оценке нужды семьи

Суммы пособий на детей в России перестанут считать в качестве дохода при назначении социального контракта как средства поддержки малоимущих семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По его словам, при оценке нуждаемости семьи в оказании помощи в форме социального контракта не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка.

«Другими словами, эту сумму не станут включать при расчете их среднедушевого дохода при оформлении такой поддержки», — сказал глава правительства на оперативном совещании.

Мишустин подчеркнул, что согласно оценкам экспертов, такое решение позволит ежегодно дополнительно заключать в среднем около 118 тыс. соцконтрактов.

Он анонсировал подписание соответствующего постановления, а также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой следить, как организована эта работа.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».