Покупки туров за рубеж выросли за неделю до 40% из-за укрепления рубля

Как уточнили в АТОР, средний прирост продаж по рынку составил 15−20%, а у отдельных туроператоров достиг 40% на неделе с 14 по 21 февраля по отношению к предыдущей. У «Интуриста» продажи туров в Египет увеличились в два раза, а на остальные зарубежные направления — на 5−20%. Туроператоры Space Travel и «Русский экспресс» отметили недельный прирост 20−30% по всем международным направлениям.