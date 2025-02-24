Письма от нигерийского принца. Видео

В таких письмах жертве предлагают крупную сумму денег в обмен на небольшую предоплату. «Принц» уверяет, что ему нужно лишь немного вашей помощи для доступа к своему состоянию, за которую вы будете щедро вознаграждены. Попавшаяся на эту удочку жертва переводит деньги «коронованной особе», взамен, конечно же, не получая ничего.
Сам термин «нигерийские письма» появился еще в 1980-е, когда этот вид мошенничества настолько массово распространился в этой стране, что правительство было вынуждено принять специальный закон для борьбы с ними. Кстати, в самой Нигерии эту махинацию называют еще и «Афера 419» — по номеру того самого закона.
Однако сама схема возникла еще в 19 веке и носила название «письмо испанского заключенного». Якобы испанский дворянин в этом письме просил небольшой материальной помощи для освобождения из тюрьмы и обещал за это хорошую награду.
И хотя прошло больше двух веков, старая уловка все еще находит жертв. Ведь есть уголки мира, где технический прогресс — новинка, и такие письма еще способны ввести в заблуждение кого-нибудь не в меру легковерного.