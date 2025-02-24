Письма от нигерийского принца. Видео

Сам термин «нигерийские письма» появился еще в 1980-е, когда этот вид мошенничества настолько массово распространился в этой стране, что правительство было вынуждено принять специальный закон для борьбы с ними. Кстати, в самой Нигерии эту махинацию называют еще и «Афера 419» — по номеру того самого закона.