Банк России повысил официальный курс доллара

Так, курс доллара подняли с 88,1676 рубля до 88,2065 рубля. Курс евро регулятор также повысил — с 92,0152 рубля до 92,5162 рубля.
Кроме того, Банк России поднял официальный курс юаня- до 12,0634 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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