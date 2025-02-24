Минпромторг предоставит субсидии российским производителям туристической продукции

«В нем (в федеральном проекте “Промышленное обеспечение туризма” — прим. ТАСС) предусмотрена новая мера поддержки в виде субсидии: производители отечественной туристической продукции при предоставлении скидки потребителям могут получить возмещение недополученного дохода. При этом для каждой категории продукции Минпромторг России установил предельный размер скидки», — отмечается в сообщении.