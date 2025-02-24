Минпромторг предоставит субсидии российским производителям туристической продукции

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Минпромторг России окажет поддержку отечественным производителям туристической продукции, выделив субсидии для возмещения недополученных доходов от предоставления скидок потребителям. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.
«В нем (в федеральном проекте “Промышленное обеспечение туризма” — прим. ТАСС) предусмотрена новая мера поддержки в виде субсидии: производители отечественной туристической продукции при предоставлении скидки потребителям могут получить возмещение недополученного дохода. При этом для каждой категории продукции Минпромторг России установил предельный размер скидки», — отмечается в сообщении.
На субсидии смогут претендовать российские производители канатных дорог, аттракционов, систем искусственного снегообразования, снегоуплотнительных машин (ратраков) и туристических автобусов. Первичный отбор производителей на получение субсидий запланирован на март 2025 года.
«Важнейшим критерием участия в данной мере поддержки является наличие указанной продукции в реестре российской промышленной продукции в Государственной информационной системе промышленности», — добавили в Минпромторге.