Минэкономразвития не исключило инфляцию в диапазоне 7−8% в 2025 году

«Мы сейчас будем смотреть свой прогноз. По ощущениям диапазон такой же примерно. Пока рано цифры конкретные называть. В марте будем готовить прогноз. Пока действия предпринимаем все вместе, но сдвиг потребительских предпочтений достаточно ощутим. С другой стороны, надо расширять предложение, здесь находимся в постоянном диалоге с Минсельхозом», — сказал он.