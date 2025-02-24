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Минэкономразвития не исключило инфляцию в диапазоне 7−8% в 2025 году

Минэкономразвития России не исключило возможность, что уровень инфляции в стране окажется в диапазоне 7−8% в 2025 году, заявил глава ведомства Максим Решетников.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Министр экономического развития прокомментировал в беседе с журналистами макроэкономический прогноз Банка России.

«Мы сейчас будем смотреть свой прогноз. По ощущениям диапазон такой же примерно. Пока рано цифры конкретные называть. В марте будем готовить прогноз. Пока действия предпринимаем все вместе, но сдвиг потребительских предпочтений достаточно ощутим. С другой стороны, надо расширять предложение, здесь находимся в постоянном диалоге с Минсельхозом», — сказал он.

ЦБ РФ 14 февраля опубликовал прогноз, согласно которому годовая инфляция снизится до 7−8% в 2025 году, а в 2026-м вернется к целевому уровню в 4%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».