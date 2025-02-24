Лукашенко предложил помощь со строительством метро в Свердловской области

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Белоруссия видит хорошие перспективы в сотрудничестве со Свердловской областью в авиастроении, поставках карьерной техники и строительстве метрополитена. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, находящимся в Минске с визитом.
«Новый самолет “Освей”. Мы уже на своем заводе делаем немало деталей для вашей авиапромышленности. Для нас это важно. Мы потихоньку идем от ремонтов самолетов к производству», — отметил Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский президент напомнил, что Свердловская область уже давно закупает карьерные самосвалы «БелАЗ». «Без этой карьерной техники развитие добывающей промышленности невозможно. Мы всегда были надежными партнерами», — сказал Лукашенко. Он также подтвердил готовность белорусских специалистов участвовать в реализации проектов по строительству метрополитена. «Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас», — отметил Лукашенко.
Президент положительно оценил тенденции развития взаимной торговли. «Мы все-таки, как бы ни было сложно, двигались вперед. И, как мне докладывают, на сегодняшний день мы имеем в товарообороте почти миллиард долларов», — сказал президент Белоруссии.
Межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей» было подписано в середине апреля прошлого года по итогам переговоров премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Руководители белорусского ОАО «558-й авиаремонтный завод» и российского АО «Уральский завод гражданской авиации» утвердили план реализации проекта. Предполагается, что первый опытный самолет в рамках проекта должен появиться в 2026 году.