Лукашенко предложил помощь со строительством метро в Свердловской области

Белорусский президент напомнил, что Свердловская область уже давно закупает карьерные самосвалы «БелАЗ». «Без этой карьерной техники развитие добывающей промышленности невозможно. Мы всегда были надежными партнерами», — сказал Лукашенко. Он также подтвердил готовность белорусских специалистов участвовать в реализации проектов по строительству метрополитена. «Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас», — отметил Лукашенко.