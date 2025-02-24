Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост индекса Мосбиржи на 0,85%, до 3 311,29 пункта, индекса РТС также на 0,85%, до 1 183,12 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.