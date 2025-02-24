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Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 3 314,35 пункта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост индекса Мосбиржи на 0,85%, до 3 311,29 пункта, индекса РТС также на 0,85%, до 1 183,12 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 3 314,35 пункта (+0,95%), индекс РТС находился на уровне 1 184,21 пункта (+0,95%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 4,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,0485 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань замедлил рост и находился на отметке в 12,048 рубля (+4,8 копейки).