Каким будет курс рубля 25 февраля 2025: прогноз эксперта

Внутридневная волатильность курса рубля остается повышенной. Юань сегодня ходил в зоне 11,97−12,18, официальный доллар на завтра символически повышен ЦБ до 88,20 рублей. Факторы поддержки для рубля — налоговый период, геополитические надежды, жесткость ДКП, продажи валюты в рамках бюджетного правила. Давление может оказывать постепенное восстановление спроса импортеров на инвалюту после сезонного спада. На этой неделе рубль может оставаться относительно крепким — впереди пики фискальных платежей. Во вторник ждем юань на уровне 11,9−12,3, доллар — 87−90 ₽