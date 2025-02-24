Каким будет курс рубля 25 февраля 2025: прогноз эксперта

К негативу можно отнести санкционные новости и локальный спад сырьевых цен. Важных геополитических сигналов пока не поступает, рынок ждет развития переговорного процесса. Рубль между тем по-прежнему демонстрирует уверенность.
На мировых рынках сегодня также без сильных движений. Индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за январь, как и ожидали аналитики, вырос до 2,5% г/г., максимума с июля 2024 г.
Завтра будет опубликована оценка ВВП Германии за 4 кв. 2024 г., в США выйдет февральский индекс доверия потребителей CB.
На российском рынке во вторник Henderson проведет День инвестора и раскроет операционные показатели за январь. ЦБ опубликует показатели банковского сектора.
Техническая картина по индексу МосБиржи не меняется — бенчмарк торгуется в зоне перекупленности, которую желательно устранить для дальнейшего роста. Тем не менее восходящий тренд пока в силе. Прогноз на 25 февраля — 3210−3360 п.
Внутридневная волатильность курса рубля остается повышенной. Юань сегодня ходил в зоне 11,97−12,18, официальный доллар на завтра символически повышен ЦБ до 88,20 рублей. Факторы поддержки для рубля — налоговый период, геополитические надежды, жесткость ДКП, продажи валюты в рамках бюджетного правила. Давление может оказывать постепенное восстановление спроса импортеров на инвалюту после сезонного спада. На этой неделе рубль может оставаться относительно крепким — впереди пики фискальных платежей. Во вторник ждем юань на уровне 11,9−12,3, доллар — 87−90 ₽
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