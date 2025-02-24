Канада передаст Украине $3,52 млрд за счет активов РФ

«Мы передадим 25 БМП LAV II, 2 бронированных машины боевой поддержки, на которых украинские военные проходят обучение в Германии, систему посадки для истребителей F-16, 4 авиационных тренажера для F-16, а также миллионы боеприпасов, единиц снаряжения для военных и аптечек», — сказал он во время встречи в Киеве, которая транслировалась офисом Владимира Зеленского.
«Канада также передаст первую часть помощи Украине на сумму 5 млрд канадских долларов, которая финансируется за счет доходов от замороженных активов РФ, — продолжил Трюдо. — Также мы предоставим грант на поддержку энергетической безопасности».
Как предупреждала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет ответные шаги на возможную конфискацию своих активов на Западе.