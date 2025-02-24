Эксперт рассказал, как изменятся цены на стройматериалы с 1 марта 2025 года

По словам эксперта, больше всего подорожают бетон, кровельный материал, кирпич, блоки из ячеистых бетонов, маты минераловатные, листовая сталь, трубы стальные, щебень, песок природный, кабель, арматура.
Весной лидерами роста цен, как правило, становятся металлоконструкции, цемент и гипсокартон.
«Сейчас нет новых санкционных мер в отношении российских производителей стройматериалов, давления мировых цен на внутренний рынок. Поэтому основным фактором роста цен станет повышение сезонного спроса. В прошлые годы весной тоже происходил рост стоимости по ключевым в строительстве позициям», — объясняет Баксараев.
По его словам, строительная отрасль находится в глубоком кризисе. Вместе с тем, фрагментарно идет постепенное восстановление. После сворачивания льготных ипотечных программ, ряд застройщиков пробует свои силы в сегменте ИЖС, где банки гораздо охотнее выдают ипотеку.
Бурно развивается сегмент торговой и складской недвижимости. Среди новых драйверов сегмента складской недвижимости — стремительное развитие маркетплейсов и логистики, открытие новых магистралей, связывающих пригороды с центром Москвы.
«Инвесторы репатриируют капиталы и ищут возможности вложения в России, такая недвижимость представляет собой тихую гавань для многих из них. Соответственно, в этих регионах будет повышенный спрос на металлоконструкции, цемент и гипсокартон, а также на цемент из-за заливки фундамента новых строений», — говорит Баксараев.
Многие ожидают начало цикла смягчения ключевой ставки, отчасти поэтому должно активизироваться строительство коттеджей и дач. Вырастет спрос и цены на влагостойкий гипсокартон, который применяется в отделке и строительстве помещений, арматура и профиль.
«Больше всего поднимутся в цене импортные товары и оборудование, в котором присутствуют импортные комплектующие. Там, где больше всего используется импортных материалов, застройщикам придется пересмотреть сметы и финансовые модели проектов», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».