Эксперт рассказал, как изменятся цены на стройматериалы с 1 марта 2025 года

«Инвесторы репатриируют капиталы и ищут возможности вложения в России, такая недвижимость представляет собой тихую гавань для многих из них. Соответственно, в этих регионах будет повышенный спрос на металлоконструкции, цемент и гипсокартон, а также на цемент из-за заливки фундамента новых строений», — говорит Баксараев.