Исследование показало, сколько россияне платят в среднем за ЖКУ

«Подобное снижение связано с сезонностью и погодными особенностями прошлого года. Так, на третий квартал приходится разгар теплого времени года, который отличается уменьшенным потреблением коммунальных услуг на фоне паузы в отопительном сезоне, дачного периода и временного переезда многих россиян за город. А также — увеличенного светового дня, а значит, и меньшего потребления электроэнергии. Сезон поставлен на паузу. При этом зима в прошлом году, начало которой выпадает на четвертый квартал, выдалась заметно теплее обычной», — пояснили в банке.