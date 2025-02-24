Исследование показало, сколько россияне платят в среднем за ЖКУ

В первые два квартала 2024 года средний чек россиян за коммунальные услуги демонстрировал рост, однако начиная с третьего квартала начал снижаться, хотя в целом оставался выше 4 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании банка «Русский Стандарт», поступившем в редакцию «Газеты.Ru».
В частности, в первом квартале средний чек за коммунальные услуги составил 4 242 рубля, во втором квартале увеличился до 4 288 рублей. Однако с третьего квартала началось снижение, и к четвертому кварталу размер среднего чека уменьшился до 4 029 рублей.
«Подобное снижение связано с сезонностью и погодными особенностями прошлого года. Так, на третий квартал приходится разгар теплого времени года, который отличается уменьшенным потреблением коммунальных услуг на фоне паузы в отопительном сезоне, дачного периода и временного переезда многих россиян за город. А также — увеличенного светового дня, а значит, и меньшего потребления электроэнергии. Сезон поставлен на паузу. При этом зима в прошлом году, начало которой выпадает на четвертый квартал, выдалась заметно теплее обычной», — пояснили в банке.
Исследование провели в феврале 2025 года.
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