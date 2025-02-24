Главные события финансовых рынков 24 февраля — 2 марта

В мире
На прошлой неделе Народный банк Китая (НБК) сохранил базовые процентные ставки без изменений, а в Еврозоне вышли данные, демонстрирующие спад деловой активности. Экономика замедляется и там, и тут, но, в отличие от Китая, где главная проблема — недостаток потребительского спроса, в ЕС, помимо этого, наблюдаются проблемы в промышленном производстве — ВВП не растет.
На этой неделе стоит обратить внимание на данные из США — базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE). Замедление роста цен — хороший сигнал, который может свидетельствовать о более мягкой денежно-кредитной политике ФРС, что позитивно для рынка американских акций.
С понедельника по пятницу главный индекс акций США, S&P 500, может находиться в коридоре 6000−6258 пунктов.
В России
В центре внимания на этой неделе — два документа ЦБ: отчет «О развитии банковского сектора РФ» за январь, а также резюме обсуждения ключевой ставки. Первый покажет, охлаждается ли кредитование в стране, второй — какие аргументы заставили ЦБ сохранить ставку на уровне 21%. Оба документа помогут понять, каких шагов ждать от регулятора дальше.
Пока тенденций к снижению ставки нет, инвесторам разумно держать средства в фондах ликвидности и на депозитах. Не лишними в портфеле будут и облигации — как флоатеры (с плавающим купоном), так и долговые бумаги с фиксированным доходом.
Рубль
Эта неделя ознаменована ежемесячным налоговым периодом, когда экспортеры продают иностранную валюту для февральских выплат. Как правило, налоговый период позитивно сказывается на курсе рубля. Однако в этот раз эффект может быть смазан: рубль и так значительно укрепляется на фоне переговоров России и США.
Тем не менее рубль может подрасти еще сильнее. По прогнозам аналитиков Market Power, с понедельника по пятницу он будет торговаться в коридоре ₽85,6−91,4 за доллар.
Нефть
На прошлой неделе поддержку ценам на нефть оказывали данные Минэнерго США о сокращении импорта нефти в страну и росте экспорта. Дополнительным фактором стали новости о наступлении холодов в США, из-за которых ожидается снижение добычи нефти на 120−150 тысяч баррелей в сутки.
С понедельника по пятницу котировки Brent могут колебаться в диапазоне $72,8−79,0 за баррель.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».