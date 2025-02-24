Главные события финансовых рынков 24 февраля — 2 марта

На прошлой неделе Народный банк Китая (НБК) сохранил базовые процентные ставки без изменений, а в Еврозоне вышли данные, демонстрирующие спад деловой активности. Экономика замедляется и там, и тут, но, в отличие от Китая, где главная проблема — недостаток потребительского спроса, в ЕС, помимо этого, наблюдаются проблемы в промышленном производстве — ВВП не растет.