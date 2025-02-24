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Евростат назвал страну ЕС с самой высокой инфляцией

Наиболее высокий уровень инфляции в еврозоне продемонстрировала Венгрия, сообщили в ведомстве.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Наивысший уровень годовой инфляции в еврозоне по итогам января был отмечен в Венгрии, где он составил 5,7%, согласно информации, предоставленной пресс-службой Евростата.

На втором месте в списке стран с самой высокой инфляцией находится Румыния, где показатель также достиг 5,7%. За ней следует Хорватия с инфляцией на уровне 5%. Самые низкие темпы роста цен зафиксированы в Дании — 1,4%, а также в Ирландии, Италии и Финляндии, где инфляция составила 1,7% во всех трёх странах.

В целом, уровень инфляции в зоне евро в январе достиг 2,5%, увеличившись с 2,4% в декабре 2024 года. В масштабах всего Европейского союза показатель составил 2,8% против 2,7% месяцем ранее.

Ранее, в начале января, Евростат сообщил, что годовая инфляция в зоне евро, согласно предварительным оценкам, выросла в декабре до 2,4% после отметки в 2,2% в ноябре. По итогам 2023 года уровень роста цен в еврозоне был зафиксирован на уровне 2,9%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».