Евростат назвал страну ЕС с самой высокой инфляцией

На втором месте в списке стран с самой высокой инфляцией находится Румыния, где показатель также достиг 5,7%. За ней следует Хорватия с инфляцией на уровне 5%. Самые низкие темпы роста цен зафиксированы в Дании — 1,4%, а также в Ирландии, Италии и Финляндии, где инфляция составила 1,7% во всех трёх странах.