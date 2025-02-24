ЕС утвердил 16-й пакет санкций против РФ

В список вошли 74 танкера, не принадлежащих странам ЕС, которые якобы перевозят нефть в обход санкций. Всего под ограничениями сейчас находится 153 судна.
В рамках 16-го пакета ЕС ограничил поставки определенных товаров в РФ. В их число вошли химические вещества, пластмассы и резина. Под запретом будут российские хромовые соединения и контроллеры, ПО, связанное с ЧПУ станками, а также обслуживание нефтяных и газовых перерабатывающих заводов. Кроме того, ЕС будет вводить дальнейшие ограничения на импорт первичного алюминия, который «приносит значительные доходы России».
Помимо этого, в санкционный список Евросоюз внес 48 физических лиц из России и 35 организаций. Тринадцати региональным банкам запретили использовать международную систему SWIFT. Евросоюз отмечает, что впервые вводит запрет для банков и финансовых организаций из других стран, использующих «Систему передачи финансовых сообщений» (СПФС) Банка России.
Под санкциями также оказались восемь СМИ из России. В их числе — Красная звезда, Eurasia Daily, Лента и другие.
В декабре прошлого года ЕС принял 15-й пакет санкций против России. Тогда под ограничения попали танкеры «теневого флота» и зарубежные поставщики товаров двойного назначения.