ЕС утвердил 16-й пакет санкций против РФ

В рамках 16-го пакета ЕС ограничил поставки определенных товаров в РФ. В их число вошли химические вещества, пластмассы и резина. Под запретом будут российские хромовые соединения и контроллеры, ПО, связанное с ЧПУ станками, а также обслуживание нефтяных и газовых перерабатывающих заводов. Кроме того, ЕС будет вводить дальнейшие ограничения на импорт первичного алюминия, который «приносит значительные доходы России».