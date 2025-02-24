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ЕС приостановил санкции против Сирии в сферах энергетики и транспорта

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Евросоюз приостановил санкции против Сирии в сферах энергетики и транспорта после ухода президента Башара Асада. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Источник: Freepik

«Совет постановил приостановить секторальные меры в энергетической (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортной сферах», — отмечается в нем.

При этом ЕС снял санкции с четырех сирийских банков и с Сирийских арабских авиалиний.