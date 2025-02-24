ЕС приостановил санкции против Сирии в сферах энергетики и транспорта

«Совет постановил приостановить секторальные меры в энергетической (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортной сферах», — отмечается в нем.
При этом ЕС снял санкции с четырех сирийских банков и с Сирийских арабских авиалиний.
БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Евросоюз приостановил санкции против Сирии в сферах энергетики и транспорта после ухода президента Башара Асада. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Совет постановил приостановить секторальные меры в энергетической (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортной сферах», — отмечается в нем.
При этом ЕС снял санкции с четырех сирийских банков и с Сирийских арабских авиалиний.