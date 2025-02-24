ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT и запретил импорт алюминия из России

Также вводится запрет на импорт первичного алюминия из России и вещание в европейских странах восьми российских СМИ.
Всего в новый санкционный список внесены 48 физических и 35 юридических лиц.
Новый пакет санкций включил в себя:
- расширение на 74 позиции списка транспортных кораблей, которые Евросоюз считает частью «теневого флота» России. Всего под санкциями оказались 153 судна;
- вводится запрет на оказание строительных услуг, в том числе в гражданском проектировании;
- вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, в том числе на ПО, связанное с разведкой нефтяных и газовых месторождений;
- запрет бизнесу стран ЕС осуществлять транзакции с несколькими российскими портами и аэропортами, а также экспортировать в РФ самолеты и авиационные технологии.
Также Евросоюз отключил от международной платежной системы SWIFT 13 российских банков. Их названия пока не раскрываются, известно только, что это «региональные банки, которые считаются важными для российской финансовой и банковской системы».