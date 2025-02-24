Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT и запретил импорт алюминия из России

ЕС ввел в 16-й пакет санкций против РФ, приуроченный к третьей годовщине боевых действий на Украине, предполагает запрет для еще 13 российских банков доступа к системе SWIFT.

Источник: Reuters

Также вводится запрет на импорт первичного алюминия из России и вещание в европейских странах восьми российских СМИ.

Всего в новый санкционный список внесены 48 физических и 35 юридических лиц.

Новый пакет санкций включил в себя:

  • расширение на 74 позиции списка транспортных кораблей, которые Евросоюз считает частью «теневого флота» России. Всего под санкциями оказались 153 судна;
  • вводится запрет на оказание строительных услуг, в том числе в гражданском проектировании;
  • вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, в том числе на ПО, связанное с разведкой нефтяных и газовых месторождений;
  • запрет бизнесу стран ЕС осуществлять транзакции с несколькими российскими портами и аэропортами, а также экспортировать в РФ самолеты и авиационные технологии.

Также Евросоюз отключил от международной платежной системы SWIFT 13 российских банков. Их названия пока не раскрываются, известно только, что это «региональные банки, которые считаются важными для российской финансовой и банковской системы».