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Эксперты рассказали об источниках вирусов для кражи криптовалют

Вирусы, крадущие криптовалюты, скачивают с репозиториев, сообщили специалисты «Лаборатории Касперского» в беседе с РБК.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Кибермошенники применяют вредоносное программное обеспечение для кражи криптовалюты у граждан России, сообщили РБК представители глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского».

По данным экспертов, распространение вирусов осуществляется через репозитории — сетевые хранилища данных, в которых пользователи получают доступ к различным версиям программных кодов.

Злоумышленники шифруют вредоносное ПО под Telegram-боты, предназначенные для управления криптокошельками, или под скрипты для популярной видеоигры Valorant.

«Цель атакующих — украсть конфиденциальные данные и деньги людей. <…> Наибольшее количество атак зафиксировано в России, Турции и Бразилии», — прокомментировали в «Лаборатории Касперского».

На облачной платформе GitHub специалисты выявили 200 репозиториев, содержащих вредоносные программы. Чтобы привлечь внимание потенциальных жертв, авторы вредоносного ПО утверждали в описании, что их разработки выполнены при помощи технологий нейросетей.

Эти вирусы давали возможность кибермошенникам следить за действиями пользователей на их компьютерах, а также обеспечивали доступ к паролям, номерам банковских карт и истории браузера. Кроме этого, с помощью вредоносных программ злоумышленники подменяли данные в буфере обмена устройства, включая адреса криптокошельков. В результате криптовалюта списывалась с аккаунтов пользователей на счета преступников.

Как рассказал эксперт «Лаборатории Касперского» Георгий Кучерин, в ноябре 2024 года кибермошенникам удалось перевести на принадлежащий им биткоин-кошелек сумму около пяти биткоинов, что составляет приблизительно 485 тысяч долларов.

Специалисты посоветовали скачивать приложения исключительно с официальных ресурсов и использовать проверенные антивирусные системы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».