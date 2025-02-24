Эксперты рассказали об источниках вирусов для кражи криптовалют

Эти вирусы давали возможность кибермошенникам следить за действиями пользователей на их компьютерах, а также обеспечивали доступ к паролям, номерам банковских карт и истории браузера. Кроме этого, с помощью вредоносных программ злоумышленники подменяли данные в буфере обмена устройства, включая адреса криптокошельков. В результате криптовалюта списывалась с аккаунтов пользователей на счета преступников.