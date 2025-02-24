Экономист пояснил, зачем россиянам большой страховой стаж

Россияне, имеющие страховой стаж в 42 года, могут выйти на пенсию на два года раньше. Для женщин этот показатель составляет 37 лет, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Страховой стаж в формуле расчета страховой пенсии не представлен. Но если, например, у мужчины 42 года страхового стажа, то на пенсию можно выйти на два года раньше, но не ранее, чем в 60 лет. Аналогичное правило применяется к женщинам, но, начиная со страхового стажа в 37 лет и не ранее, чем в 55 лет. При средней заработной плате — на 2025 год прогнозируется в 99 952 рубля — получается, что за 37 лет страхового стажа у женщин страховая пенсия составит 32 340,33 рубля, а у мужчин за 42 года страхового стажа — 35 506,91 рубля. Соответственно, выход на два года раньше, благодаря большому страховому стажу, позволит женщинам дополнительно получить 77 6167,92 рубля, а мужчинам — 852 149,04 рубля», — уточнил Балынин.
Эксперт пояснил, что указанные расчеты основаны на актуальной стоимости пенсионного балла, которая составляет 145,69 рубля, а также фиксированной выплате в размере 8907,70 рубля по состоянию на февраль 2025 года.
Кроме того, по словам Балынина, размер страховой пенсии можно существенно увеличить, если отложить ее оформление.
«При более позднем обращении за назначением страховой пенсии есть возможность увеличить ее размер более чем в два раза — например, при набранных 228 пенсионных баллах в актуальных расчетах будет назначена страховая пенсия в 42 125,02 рубля. Если отложить выход на три года, размер страховой пенсии увеличится до 51 789,64 рубля (+23%), на пять лет — до 60 279,59 рубля (+43%), на семь лет — до 71 872,30 рубля (рост в 1,71 раза), на 10 лет — до 95 859,43 рубля (увеличение в 2,28 раза)», — подчеркнул эксперт.
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