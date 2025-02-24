Экономист пояснил, зачем россиянам большой страховой стаж

«Страховой стаж в формуле расчета страховой пенсии не представлен. Но если, например, у мужчины 42 года страхового стажа, то на пенсию можно выйти на два года раньше, но не ранее, чем в 60 лет. Аналогичное правило применяется к женщинам, но, начиная со страхового стажа в 37 лет и не ранее, чем в 55 лет. При средней заработной плате — на 2025 год прогнозируется в 99 952 рубля — получается, что за 37 лет страхового стажа у женщин страховая пенсия составит 32 340,33 рубля, а у мужчин за 42 года страхового стажа — 35 506,91 рубля. Соответственно, выход на два года раньше, благодаря большому страховому стажу, позволит женщинам дополнительно получить 77 6167,92 рубля, а мужчинам — 852 149,04 рубля», — уточнил Балынин.