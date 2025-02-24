Доля оплат с помощью альтернативных способов может вырасти до 35% к концу 2026 года

«В среднем каждый день с помощью T-pay на Android проходит более 1,6 млн транзакций. В 2024 год ежемесячный оборот T-pay на Android вырос в пять раз год к году. Если говорить о платежных стикерах T-pay, то примерно две из трех операций у клиента со стикером в офлайне проходят с его помощью (в 68% случаев)», — заключил Буклиш.