Доля оплат с помощью альтернативных способов может вырасти до 35% к концу 2026 года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Доля оплат товаров и услуг с помощью альтернативных способов (pay-сервисов разных банков, платежных стикеров, QR-кодов и т. д.) к концу 2026 года может вырасти до 35% от общего числа транзакций. Об этом ТАСС сообщил директор по продукту Т-pay (сервис моментальных платежей) в Т-банке Никита Буклиш.
«В ближайшие годы на российском финтехрынке продолжится переход на альтернативные банковским картам способы оплаты (pay-сервисы разных банков, с помощью стикеров, QR-кодов и т. д.). По нашим оценкам, к концу 2026 года количество оплат с помощью альтернативных способов вырастет до 35% от общего числа транзакций», — сказал Буклиш.
Он отметил, что в дальнейшем развитие платежных сервисов будет строиться на расширении функционала, связывании способа оплаты с программами лояльности для удобства и выгоды пользователей. Например, в момент оплаты через T-pay уже можно оформить рассрочку для любой покупки.
С учетом аналитики портфеля Т-банка, уже сейчас 25% всех онлайн-транзакций проходят с помощью альтернативных способов оплаты, в том числе с помощью pay-сервисов. «За 2024 год количество оплат с помощью T-pay выросло в два раза, сейчас это более 5 млн оплат в месяц. В офлайне на данный момент к сервису T-pay привязано более 9 млн карт — за 2024 год их количество выросло втрое», — добавил эксперт.
В онлайне доля платежей клиентов Т-банка через T-pay в сравнении с другими способами оплаты составляет 50%. В офлайне доля оплат с T-pay клиентами Т-банка, владеющими телефонами на Android, составляет 55% среди других pay-сервисов.
«В среднем каждый день с помощью T-pay на Android проходит более 1,6 млн транзакций. В 2024 год ежемесячный оборот T-pay на Android вырос в пять раз год к году. Если говорить о платежных стикерах T-pay, то примерно две из трех операций у клиента со стикером в офлайне проходят с его помощью (в 68% случаев)», — заключил Буклиш.