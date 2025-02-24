Цивилев: многие западные нефтегазовые компании хотят вернуться в РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Огромное количество западных нефтегазовых компаний хотят вернуться на российский рынок, но опасаются санкций, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
«Они хотят вернуться, многие хотят вернуться, но они боятся, что на них будут наложены санкции. Если бы эти санкции были сняты, огромное количество рвануло бы на наш рынок сразу», — сказал он.
Отвечая на вопрос, нет ли опасений, что Россия может растерять свой технологический суверенитет, Цивилев заверил, что этого не произойдет.
«Теперь уже не растеряем. Теперь мы уже ученые, мы понимаем, что этому до конца верить нельзя, что надо думать о своей безопасности», — сказал он.