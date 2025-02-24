Чем цены успокоятся: три сценария для рынка аренды недвижимости

В настоящее время часть потенциальных покупателей квартир отложила их приобретение и переориентировалась на рынок аренды на фоне высоких ставок по кредитам и отмены льготной ипотечной программы «Господдержка 2020». Эти люди находятся в выжидательной позиции, а их сбережения лежат на банковских депозитах.