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Чем цены успокоятся: три сценария для рынка аренды недвижимости

Минимальные ставки по аренде жилья в Москве снизились в январе на 5−7%. При этом есть несколько сценариев, в случае реализации которых цены на аренду могут продолжить снижение, говорится в материалах Финансов Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Сезонное охлаждение

Большое влияние на рынок аренды жилья оказывает фактор сезонности. В периоды затишья на рынке возможно и снижение цен.

Начало февраля традиционно является достаточно спокойным периодом. Легкое охлаждение рынка сказывается в том числе и на медианных ставках аренды.

Аналогичные периоды возможны в середине весны и в первой половине лета. В это время активность арендаторов обычно снижается.

Рост предложения и снижение спроса на некоторые виды квартир

Возможен сценарий снижения средней стоимости аренды жилья на фоне роста предложения. К его реализации может привести появление на рынке большого числа инвестиционных квартир, которые собственники ранее планировали перепродать.

В настоящее время многие сегменты рынка аренды жилья затоварены. Рост предложения может способствовать снижению медианных ставок.

Вместе с тем влияние на стоимость аренды может оказать и уменьшение спроса на популярные ранее объекты. Сейчас теряют популярность евродвушки с совмещенной кухней-гостиной и отдельной спальней, которые существенно подорожали в 2024 году.

Пониженный спрос на такие квартиры заставит их владельцев скорректировать цены. А это, в свою очередь, окажет влияние на среднюю стоимость аренды.

Снижение ключевой ставки ЦБ

Еще одним возможным сценарием, при котором цены будут падать, является планомерное снижение Банком России ключевой ставки.

В настоящее время часть потенциальных покупателей квартир отложила их приобретение и переориентировалась на рынок аренды на фоне высоких ставок по кредитам и отмены льготной ипотечной программы «Господдержка 2020». Эти люди находятся в выжидательной позиции, а их сбережения лежат на банковских депозитах.

При постепенном снижении ключевой ставки ЦБ будет происходить медленный переход квартиросъемщиков на рынок продаж. При этом часть арендаторов продолжит снимать жилье и копить деньги на первоначальный взнос. Другие после покупки квартир в новостройках продолжат оставаться арендаторами до ввода домов в эксплуатацию и завершения ремонта.

Отметим, что массовый отток людей от модели сохранения средств на рынок жилой недвижимости для приобретения квартиры возможен при снижении ипотечных ставок до уровня 15−17% годовых.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.