ЦБ доработает регулирование рисков кредитной концентрации

В частности, пониженный риск-вес 50% для госкомпаний с выручкой более 2% ВВП при расчете нормативов концентрации будет применяться на год дольше — до 1 января 2029 года. К этому времени ограничителем концентрации на такие компании станет норматив Н30, который будет рассчитываться системно значимыми банками.