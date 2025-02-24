Apple закрыла россиянам доступ к платформе разработки бизнес-приложений

Закрытие доступа к сервису подтвердил руководитель iOS-разработки в компании red_mad_robot Александр Тузовский. По его словам, ранее Apple рассылала письма компаниям, использующим Enterprise-сертификаты (сертификат Apple, с помощью которого разработчики могут подписывать приложения и распространять их), в которых предупреждала, что эти сертификаты перестанут работать с середины февраля. С этой даты — 12 февраля — все данные, связанные с программой, были удалены и пользоваться ею больше нельзя, сообщил глава Touch Instinct Дмитрий Костин.