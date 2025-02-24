Apple вложит более $500 млрд в США за четыре года

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Apple намерена инвестировать в экономику США рекордную сумму — более $500 млрд в течение следующих четырех лет. Таким образом Apple планирует расширить производственные мощности и активнее развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил генеральный директор компании Тим Кук.
«Мы с оптимизмом смотрим в будущее американских инноваций и гордимся тем, что, опираясь на наши давние инвестиции в США, вкладываем $500 млрд в будущее нашей страны», — заявил Кук, слова которого приводятся в релизе компании.
Корпорация вместе с партнерами планирует в 2026 году открыть в Хьюстоне (штат Техас) завод по производству серверов, которые поддерживают работу запущенной в 2024 году ИИ-платформы Apple Intelligence. Раньше эти серверы производились за рубежом. Также Apple планирует удвоить объем средств в своем фонде «Передовых технологий производства» — сейчас в него вложено $5 млрд.
Кроме того, компания планирует в течение четырех лет нанять около 20 тыс. человек, которые будут заниматься развитием ИИ, машинным обучением, разработкой ПО и инженерией.