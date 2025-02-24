Apple вложит более $500 млрд в США за четыре года

Корпорация вместе с партнерами планирует в 2026 году открыть в Хьюстоне (штат Техас) завод по производству серверов, которые поддерживают работу запущенной в 2024 году ИИ-платформы Apple Intelligence. Раньше эти серверы производились за рубежом. Также Apple планирует удвоить объем средств в своем фонде «Передовых технологий производства» — сейчас в него вложено $5 млрд.