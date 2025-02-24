Аналитики предрекли снижение ввода торговых центров в РФ в два раза

«Региональный рынок торговых центров не перенасыщен, что свидетельствует о его стабильности. В региональных проектах наблюдается низкий уровень вакантности, что исключает стагнацию в развитии. В 2025 году мы увидим изменения формата торговых комплексов с акцентом на расширение досуговых функций, а также рост числа малоформатных центров. Этот год станет важным этапом для регионального рынка, когда торговые объекты должны трансформироваться в многофункциональные центры, способные удовлетворить все потребности населения российских городов», — приводятся в сообщении слова регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой.