Аналитики предрекли снижение ввода торговых центров в РФ в два раза

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Только 13 торговых центров (ТЦ) на 254 тыс. кв. м должны открыться в регионах России в 2025 году — это в два раза меньше, чем в 2024 году, говорится в сообщении NF Group.
«В 2024 году в региональных городах России были открыты 28 торговых центров суммарной пригодной для аренды площадью 324,6 тыс. кв. м, что превысило показатели 2023 года на 32%. На 2025 год анонсировано открытие 13 ТЦ (254,3 тыс. кв. м) в 12 регионах страны», — отмечается в сообщении.
Новые ТЦ появятся в Барнауле, Курске, Челябинске, Краснодаре, Махачкале, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Кисловодске, Михайловске, Магасе, Владивостоке, Сочи и Новосибирске.
Большинство из строящихся объектов (шесть ТЦ) реализуют в окружном формате, пять — в районном.
«Региональный рынок торговых центров не перенасыщен, что свидетельствует о его стабильности. В региональных проектах наблюдается низкий уровень вакантности, что исключает стагнацию в развитии. В 2025 году мы увидим изменения формата торговых комплексов с акцентом на расширение досуговых функций, а также рост числа малоформатных центров. Этот год станет важным этапом для регионального рынка, когда торговые объекты должны трансформироваться в многофункциональные центры, способные удовлетворить все потребности населения российских городов», — приводятся в сообщении слова регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой.
По ее словам, открытие новых торговых комплексов в регионах позволит более активно развиваться зарубежным и российским операторам на региональном рынке. Иностранные операторы, переходя от Москвы и Санкт-Петербурга, имеют тренд на постепенную интеграцию в торговые центры в региональных городах.