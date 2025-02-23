Россиян научили, как сделать сдачу квартиры в аренду более выгодной

Далее собственнику нужно определить баланс между своей арендной ставкой и сроком, в течение которого он планирует найти квартиросъемщика. Необходимое для поиска количество времени зависит от ценового сегмента, в котором находится сдаваемое жилье. Несмотря на то, что спрос сейчас продолжает оставаться довольно высоким, арендатора для квартиры с более высокой ставкой придется искать дольше по сравнению с более дешевыми вариантами.



Для определения оптимального соотношения прибыли и потраченного на поиск арендатора времени можно ориентироваться на уровень доходности от аренды и среднее время экспозиции.