Россиян научили, как сделать сдачу квартиры в аренду более выгодной

Устанавливаем баланс
Собственнику следует оценить текущую ситуацию на рынке аренды жилья в своем городе и узнать медианные ставки. Например, на московском рынке они сейчас выглядят так:
- для студий — 73 тыс. руб.;
- для «однушек» — 68 тыс. руб.;
- для «двушек» — 95 тыс. руб.;
- для «трешек» — 150 тыс. руб.
Отметим, что ставки для студий, как правило, выше из-за их расположения в относительно новых домах, а также нового формата планировки, свежего ремонта, новой мебели и технического оснащения.
Далее собственнику нужно определить баланс между своей арендной ставкой и сроком, в течение которого он планирует найти квартиросъемщика. Необходимое для поиска количество времени зависит от ценового сегмента, в котором находится сдаваемое жилье. Несмотря на то, что спрос сейчас продолжает оставаться довольно высоким, арендатора для квартиры с более высокой ставкой придется искать дольше по сравнению с более дешевыми вариантами.
Для определения оптимального соотношения прибыли и потраченного на поиск арендатора времени можно ориентироваться на уровень доходности от аренды и среднее время экспозиции.
Согласно информации «Яндекс Аренда», каждые десять дней простоя ввиду завышенной арендной ставки уменьшают выгоду от сдачи квартиры на три процента. С точки зрения годового дохода такой простой можно сопоставить со снижением стоимости аренды на десять процентов. Для лотов по цене от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. в прошлом году можно было найти арендатора в среднем за семь-восемь дней, по цене от 80 тыс. руб. до 120 тыс. руб. — за девять дней, а от 120 тыс. руб. — за 12 дней.
Важные ориентиры для арендной ставки
Одним из главных ориентиров для определения оптимальной арендной ставки является локация. Нужно найти для сравнения в своем округе или районе максимально похожие квартиры. Они должны иметь такую же площадь, количество комнат, аналогичный уровень ремонта и период постройки дома. При этом следует учитывать и состояние самого дома.
Немаловажную роль также играют транспортная доступность, например, близость станций метро, наземных транспортных узлов, время пути до центра города, и окружающая инфраструктура в виде находящихся рядом с домом детских садов, школ, больниц, торговых центров, кафе, ресторанов, парков и зон отдыха.
Как улучшения влияют на арендную ставку
Более быстрой и выгодной сдаче квартиры в аренду способствует улучшение ее состояния и оснащения. Перед публикацией объявления арендодателю следует установить все нюансы, связанные с работой сантехники и электрооборудования, а также с ремонтом и состоянием мебели и бытовой техники. При необходимости надо сделать профилактику системы водоснабжения, заменить все гибкие шланги, проверить работу выключателей и розеток, дверей, замков, подклеить обои, закрепить плинтусы
Не лишним будет оснастить квартиру базовым набором мебели, который позволит арендатору комфортно жить с первых дней заселения. В данный набор входят кровать или раскладной диван, стол и стул для кухни, плита или варочная панель, холодильник.
Кроме того, квартиросъемщики ценят наличие стиральной машины, телевизора, интернета и посудомоечной машины. Эти дополнения позволят привлечь больше потенциальных арендаторов, так как квартира будет выделяться среди похожих объявлений.
Отметим, что перед внесением перечисленных выше улучшений следует подсчитать примерную сумму затрат. Дорогие улучшения и ремонт приведут к росту арендной ставки. Это, в свою очередь, может стать причиной для более долгого периода поиска арендатора.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.