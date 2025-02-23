В КНР пообещали США ответить на рестрикции в адрес инвесторов Китая

«Мы учли сложившуюся ситуацию. Китай будет внимательно следить за действиями Соединенных Штатов и примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов», — подчеркивается в заявлении, распространенном китайским торговым ведомством в связи с публикацией Белым домом меморандума об инвестиционной политике, согласно которому США планируют сделать акцент на ограничении инвестиционного сотрудничества с КНР.
Как уточняется, Пекин настаивает на том, чтобы американская сторона придерживалась международных правил в торгово-инвестиционной сфере, уважала законы рыночной экономики, прекратила политизировать и использовать в качестве оружия торгово-экономические вопросы. Минкоммерции отметило, что подобные ограничения Вашингтона «еще больше исказят инвестиционное взаимодействие двух стран и не принесут пользы самим США».
В заявлении подчеркивается, что администрация Соединенных Штатов абстрагирует концепцию национальной безопасности, предпринимая дискриминирующие действия, которые «серьезно влияют на сотрудничество Китая с Соединенными Штатами в области торговли и экономики». «Это значительно подорвет доверие китайских предприятий, — говорится в нем. — Надеемся, что американская сторона обеспечит справедливую, прозрачную, стабильную и предсказуемую деловую среду для китайских компаний».
Указанные ограничения и ужесточение контроля за инвестициями КНР, как отмечается, приведут к тому, что американский бизнес «уступит рынок Китая конкурентам».
21 февраля Белый дом опубликовал меморандум, который нацелен на защиту американских интересов в сфере национальной безопасности от угроз со стороны иностранных компаний. Документ предписывает ограничить капиталовложения в стратегические отрасли при взаимодействии с Китаем.