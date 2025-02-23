В КНР пообещали США ответить на рестрикции в адрес инвесторов Китая

Как уточняется, Пекин настаивает на том, чтобы американская сторона придерживалась международных правил в торгово-инвестиционной сфере, уважала законы рыночной экономики, прекратила политизировать и использовать в качестве оружия торгово-экономические вопросы. Минкоммерции отметило, что подобные ограничения Вашингтона «еще больше исказят инвестиционное взаимодействие двух стран и не принесут пользы самим США».