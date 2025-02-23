Уиткофф: американский бизнес может вернуться в РФ после сделки по Украине

«Мы не обсуждали этот вопрос [снятия санкций с России] на встрече, о которой вы говорите [переговоры между делегациями из РФ и США в Саудовской Аравии]. Но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес. Я думаю, что все считают, что это было бы положительным и хорошим событием после окончания войны», — подчеркнул он в интервью телеканалу CBS News.