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Уиткофф: американский бизнес может вернуться в РФ после сделки по Украине

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что американский бизнес сможет вернуться в Россию при достижении договоренностей по Украине. Об этом заявил cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не обсуждали этот вопрос [снятия санкций с России] на встрече, о которой вы говорите [переговоры между делегациями из РФ и США в Саудовской Аравии]. Но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес. Я думаю, что все считают, что это было бы положительным и хорошим событием после окончания войны», — подчеркнул он в интервью телеканалу CBS News.