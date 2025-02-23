Три буквы благосостояния

Каждый год экономика каждой страны проходит своего рода экзамен. Миллионы экономистов кропотливо считают стоимость каждого товара и каждой услуги, чтобы на выходе получить три буквы, которые вы каждый день слышите в новостях — ВВП. Интуитивно понятно, что чем выше ВВП, тем больше денег крутится в экономике, а значит, и страна богаче, и будущее сказочнее. Вот только на деле высокий ВВП — это далеко не всегда благополучие её граждан.