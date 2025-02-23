Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 23 февраля

Доходность по вкладам начала уменьшаться после того, как в декабре Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений. На заседании 14 февраля совет директоров регулятора вновь оставил ставку на уровне 21% годовых.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад со ставкой 22,5% годовых. Его предлагают всего два банка.
Так, «Московский кредитный банк» предлагает такой процент для вкладов на сумму от 10 тысяч сроком на шесть месяцев (для новых клиентов), а Почта банк — на вклады от 50 тысяч рублей.
МБ Рус Банк предлагает ставку 22,15%, но только если размер вклада будет 500 тысяч рублей и выше.
Вклад по ставке ровно 22% годовых можно открыть в АО «Банк Дом.РФ» на сумму от 1 млн рублей, а также в «Московском кредитном банке» — от 3 млн рублей.
Быстробанк предлагает 21,65% годовых для вкладов от 150 тысяч рублей.
В Морском банке вклад можно открыть под 21,6% годовых, если его размер будет как минимум 100 тысяч рублей.
Вклад с доходностью 21,5% годовых предлагает Ингосстрах Банк. Клиенту нужно разместить там 100 тысяч рублей и больше.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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