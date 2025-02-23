Решетников: соглашение об отмене виз между РФ и Мьянмой могут подписать в марте

НЕЙПЬИДО, 23 февраля./ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассчитывает в марте 2025 года подписать соглашение о безвизовом режиме с Мьянмой. Об этом журналистам на полях 5-й межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.
«Соглашение (по безвизовому режиму — прим. ТАСС) в высокой степени готовности. Наша цель подписать этот документ в течение марта. Надеемся на это. МИД дал последние технические правки, отправили мьянманцам, ждем от них ответа», — сказал министр.
Он уточнил, что для российских граждан въезд в Мьянму в одностороннем порядке безвизовый.
«Мьянманцы к нам могут попасть по электронной визе. А это соглашение подразумевает полную отмену виз с двух сторон до 30 дней. Оно бессрочное. Может пересматриваться по заявлению сторон», — отметил Решетников.