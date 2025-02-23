Решетников обсудил с лидером Мьянмы торгово-экономическое сотрудничество

НЕЙПЬИДО, 23 февраля. /Корр. ТАСС Елизавета Царицына/. Министр экономического развития России Максим Решетников обсудил с лидером Мьянмы — председателем Государственного административного совета, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном торгово-экономическое сотрудничество между РФ и Мьянмой. Встреча состоялась в рамках официального визита российской делегации в Нейпьидо.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних инвестиционных инфраструктурных проектов.
«Мьянма — наш давний и надежный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на международной арене. Это перспективный рынок с растущим населением, низкой безработицей и развивающейся экономикой, — подчеркнул Решетников по итогам переговоров. — В последние годы наши страны ускорили темпы сотрудничества, перешли к конкретным проектам и достигли серьезных результатов».
Он отметил, что за 11 месяцев 2024 года товарооборот России и Мьянмы вырос на 40%, почти в 1,5 раза, за счет расширения ассортимента экспорта и импорта. Россия экспортирует в Мьянму минеральные удобрения, нефтепродукты и лекарства, а Мьянма в Россию — рис, фруктовые джемы, текстиль и обувь.
В составе российской делегации в Нейпьидо прибыли представители федеральных органов власти и регионов, бизнеса, банковского сектора и институтов развития. В рамках деловой программы 23 февраля состоится 5-е заседание межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, бизнес-форум и три тематических сессии.
На полях межправкомиссии запланировано проведение двусторонних встреч и переговоров различного уровня, а также подписание девяти взаимовыгодных документов, которые призваны регламентировать двусторонние отношения и помочь в реализации конкретных проектов и решений.