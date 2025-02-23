Решетников обсудил с лидером Мьянмы торгово-экономическое сотрудничество

Он отметил, что за 11 месяцев 2024 года товарооборот России и Мьянмы вырос на 40%, почти в 1,5 раза, за счет расширения ассортимента экспорта и импорта. Россия экспортирует в Мьянму минеральные удобрения, нефтепродукты и лекарства, а Мьянма в Россию — рис, фруктовые джемы, текстиль и обувь.