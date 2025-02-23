Мантуров назвал условие возвращения зарубежного автопрома в Россию

«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» журналист опубликовал в своем Telegram.
Кроме того, Денис Мантуров прокомментировал возможность возвращения в Россию одной из крупнейших корпораций Boeing. Он подчеркнул, что отказа от отечественной продукции в пользу американской компании не будет. «Мы точно найдем решение, компромисс, таким образом выстроить отношения, чтобы в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты», — уточнил вице-премьер.
21 февраля Денис Мантуров говорил, что, если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова рассмотреть варианты сделки. Тогда же, на Форуме будущих технологий, президент Владимир Путин заявил, что российским производителям следует обеспечить преимущества в случае возвращения иностранных компаний на отечественный рынок.