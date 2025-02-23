Мантуров назвал условие возвращения зарубежного автопрома в Россию

Кроме того, Денис Мантуров прокомментировал возможность возвращения в Россию одной из крупнейших корпораций Boeing. Он подчеркнул, что отказа от отечественной продукции в пользу американской компании не будет. «Мы точно найдем решение, компромисс, таким образом выстроить отношения, чтобы в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты», — уточнил вице-премьер.