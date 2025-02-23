Каким будет курс рубля на неделе с 24 февраля по 2 марта 2025: прогноз эксперта

Как отметила эксперт, ситуацию на российских финансовых рынках продолжают определять геополитические факторы. Так, по итогам прошедшей недели официальный курс доллара США снизился на 2,3% до 88,2 ₽, юаня — на 2,6% до 12,04 ₽
При этом, указала она, пока в открытом доступе нет данных, необходимых для того, чтобы делать выводы о том, какие именно факторы приводят к укреплению рубля.
«Возможно, увеличился приток капитала нерезидентов на российский финансовый рынок. Другим вариантом объяснения может быть ребалансировка портфелей российских инвесторов. Также не исключено снижение импорта, обусловленное возможным уменьшением логистических и финансовых издержек в будущем в случае ослабления санкционного давления», — сказала Наталья Ващелюк.
По ее словам, неопределенность по поводу будущей динамики валютного курса остается высокой. На предстоящей неделе в условиях решающего влияния геополитики на валютный рынок волатильность может остаться высокой, а курс доллара — находиться в широком коридоре 85−95 ₽, юаня — 11,6−13,0 ₽, заключила аналитик.
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