Эксперты рассказали, как изменятся цены на авиабилеты с 1 марта 2025 года

Если в феврале отдых в Китае о. Хайнань был одним из самых доступных в Азии, то в марте-апреле ситуация поменяется. В эти месяцы на этом курорте — высокий сезон, что означает и рост цен. Тур на двоих на 7 ночей в отеле 4* на базе завтраков обойдется туристам в 215 тысяч рублей и выше.