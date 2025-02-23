Эксперты рассказали, как изменятся цены на авиабилеты с 1 марта 2025 года

Как полагает доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев, в марте цены на авиабилеты будут выше, чем в 2024 году, на фоне растущего спроса и продолжающейся инфляции. «Тем не менее, точные цифры будут зависеть от быстроты восстановления экономики и политической ситуации», — уточняет он.
Сэкономить на билетах можно будет за счет раннего бронирования и специальных предложений.
Учитывая экономическую ситуацию и текущие тренды, цены на внутренние рейсы, предположительно, будут такими:
- Москва — Санкт-Петербург: 5 тыс. руб. — 10 тыс. рублей;
- Москва — Владивосток: 25 тыс. руб. — 45 тыс. руб;
- Москва — Сочи: 15 тыс. руб. — 25 тыс. руб.
Стоимость авиабилетов на международные рейсы:
- Москва — Тбилиси: от 30 тыс. руб;
- Москва — Стамбул: 25 тыс. руб. — 40 тыс. руб;
- Москва — Анталия: 30 тыс. руб. — 45 тыс. руб.
Во сколько обойдется отдых в марте
Для отдыха в марте, по мнению старшего преподавателя факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия» Марии Клевицкой, прекрасно подойдут Египет и ОАЭ.
При этом самый доступный отдых в марте предлагает Египет. Цены на недельный отдых на курортах Хургады в отеле 4*, All Inclusive начинаются от 95 000 ₽ за двоих.
Туры в ОАЭ на 7 ночей, отель 5*, All Inclusive за двоих стартуют со 173 000 ₽.
Из азиатских стран самые низкие цены на отдых — на Шри-Ланке. Недельный отдых «на самом тусовочном курорте» Хиккадува, в отеле 4*, с двухразовым питанием обойдется в 198 000 ₽ за двоих.
Примерно столько же будет стоить тур в Таиланд, на курорт Паттайя, в районе пляжа Джомтьен, но только с завтраком.
Всеми ожидаемые прямые рейсы в Нячанг (Вьетнам), по словам Клевицкой, пока не принесли существенного снижения цен: туры на базе этого перелета еще не сформированы туроператорами. Пока что 7 дней в отеле 4*в районе Муине в марте обойдется на двоих в 200 тысяч рублей и выше.
Если в феврале отдых в Китае о. Хайнань был одним из самых доступных в Азии, то в марте-апреле ситуация поменяется. В эти месяцы на этом курорте — высокий сезон, что означает и рост цен. Тур на двоих на 7 ночей в отеле 4* на базе завтраков обойдется туристам в 215 тысяч рублей и выше.
Эксперт посоветовала не забывать и про Индию. Отдых на 7 ночей в отеле 4* с завтраками будет стоить от 179 000 ₽ за двоих. Однако для поездки в эту страну нужна электронная виза.
Для тех, кто в марте только планирует определиться с летним отдыхом, Клевицкая напомнила, что акция раннего бронирования уже завершилась. Правда, по опыту прошлого года отельеры Турции составляли прайсы с возможностью их корректировки согласно колебаниям спроса.
Нельзя исключать появления горящих туров за 1−2 недели до вылета. Но если вы выбрали конкретный отель или вам нужны семейные номера, то о таком туре стоит позаботиться заранее, заключила эксперт.
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