Эксперты назвали популярное жилье для покупки среди мужчин

Важный фактор при выборе квартиры — количество комнат, а также наличие выделенного пространства для хобби. Покупатели хотят обзавестись личным кабинетом или террасой для занятий спортом, в приоритете также — подземная парковка для личного автомобиля и мотоцикла. Сопутствующая инфраструктура играет значительную роль в принятии решения о покупке. Семейных мужчин (69%) интересует доступность школ, детских садов, магазинов и спортивных объектов. Наименьший спрос наблюдается на однокомнатные квартиры — 12%. В 2024 году основную часть покупателей квартир премиум-класса составили мужчины до 45 лет (53%).
«Если ранее основную долю покупателей составляли молодые специалисты и руководители, предпочитающие жить в центре мегаполиса, то сегодня значительная часть покупателей — это семейные люди, которые ищут просторные квартиры в современных жилых комплексах», — отметил заместитель коммерческого директора компании PIONEER Дмитрий Ефимов.
В новостройках бизнес-класса наибольшей популярностью у мужчин пользуются одно- и двухкомнатные квартиры, на которые приходится 52 и 30% сделок соответственно. В то же время спрос на большие площади существенно ниже, чем в премиальных кварталах: доля трехкомнатных — 17%. Отмечается, что большинство покупателей в этом сегменте тоже состоят в браке (73%).
«Мужчины принимают решения о покупке недвижимости преимущественно рационально, ориентируясь на финансовую выгоду, ликвидность и функциональность жилья. Эволюционные механизмы играют ключевую роль: статусные аспекты влияют на выбор премиального жилья, а потребность в автономии — на предпочтения относительно зонирования пространства», — уточнила бизнес-психолог Кристина Шайдуллина.
По ее словам, возрастные различия значимы: молодые мужчины выбирают квартиры как инструмент мобильности и инвестиций, а зрелые — как основу для стабильной жизни семьи. Мужчина покупает не просто жилье, а решение его жизненных задач.
Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», в котором сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).