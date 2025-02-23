Эксперты назвали популярное жилье для покупки среди мужчин

Важный фактор при выборе квартиры — количество комнат, а также наличие выделенного пространства для хобби. Покупатели хотят обзавестись личным кабинетом или террасой для занятий спортом, в приоритете также — подземная парковка для личного автомобиля и мотоцикла. Сопутствующая инфраструктура играет значительную роль в принятии решения о покупке. Семейных мужчин (69%) интересует доступность школ, детских садов, магазинов и спортивных объектов. Наименьший спрос наблюдается на однокомнатные квартиры — 12%. В 2024 году основную часть покупателей квартир премиум-класса составили мужчины до 45 лет (53%).