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Эксперт перечислил важные критерии выбора квартиры в новостройке

Одним из важнейших факторов при выборе квартиры является ее расположение, заявил «Известиям» эксперт Владимир Щекин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Среди ключевых факторов при выборе квартиры значительное внимание уделяется расположению. Транспортная доступность жилого комплекса также играет важную роль. Об этом заявил «Известиям» Владимир Щекин, сооснователь и совладелец группы «Родина».

«Стоит также учитывать инфраструктуру района. Близость зеленых массивов, парков и мест для прогулок значительно влияет на комфорт проживания, особенно для семей с детьми», — отметил Щекин.

По словам эксперта, важным критерием остается наличие рядом социальной инфраструктуры, такой как школы, детские сады, больницы и другие жизненно необходимые учреждения.

Щекин добавил, что весомое значение имеет и развлекательная инфраструктура — торговые центры и общественные пространства поблизости повышают качество жизни, предоставляя удобный доступ к различным услугам.

«Если квартал находится на стадии строительства, необходимо оценить его потенциал для дальнейшего развития. Это включает в себя анализ планов по возведению инфраструктуры, таких как социальные объекты, транспортные узлы и коммерческие зоны», — подчеркнул он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».